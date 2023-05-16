Мераб Двалишвили показал актуальную физическую форму

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, показав фото с голым торсом.
Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили
Напомним, в последнем бою, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Двалившили встречался с представителем России Петром Яном. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей. Двалишвили одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения. Следующий соперник Мераба пока не определён.
Двалишвили запрыгнул на трибуну, чтобы поймать фаната:
Ранее Двалишвили рассказал, почему вернул американцу Шону О'Мэлли украденную куртку.
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