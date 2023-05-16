Александр Волкановски высказался о возможном реванше с Исламом Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound Александр Волкановски поделился мнением по поводу возможного реванша с россиянином Исламом Махачевым.

«Моей целью было оставаться активным — я уже говорил об этом. После боя с Махачевым меня спрашивали, хочу ли я дожидаться матча-реванша или желаю драться в полулёгком весе. Я не хочу ждать. Тогда мне сообщили, что бой может состояться лишь в конце года.

Сам я предпочёл бы сначала сразиться в полулёгком весе, а затем провести реванш. В конце ли года, когда-нибудь – неважно. Моё главное желание – оставаться активным», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

Напомним, Махачев и Волкановски встречались 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: