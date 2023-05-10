«Дагестанцы избегают борцов». Друг Трампа обещает нокаутировать Махачева

Колби Ковингтон – один из самых ярких и скандальных бойцов в UFC. Хаос уже больше года не выходил в октагон. Но продолжает притягивать к себе внимание резонансными высказываниями. А ещё Дана Уайт лично заявил, что именно Колби станет следующим претендентом на пояс чемпиона в полусреднем весе, которым сейчас обладает Леон Эдвардс. А это значит, что, если россиянин Ислам Махачев всё-таки решит подняться выше на один дивизион, его может ожидать именно Ковингтон.

До потенциального боя ещё далеко, но Хаос уже перешёл к стадии активного трэш-тока. Колби люто раскачивает возможный поединок, не стесняясь в выражениях. И даже называет Ислама самым удобным соперником для себя: «Только взгляните, сколько проблем было у Махачева с этим карликом из Австралии. Ислам хочет вступить в большую игру в полусреднем весе? Он знает, что будет. Хабиб не поднимался сюда, потому что здесь правит король Колби. Нурмагомедов знал, что не сможет тягаться со мной в борьбе, поэтому эти дагестанцы стараются избегать настоящих борцов. Я мог бы стать олимпийским чемпионом, но начал карьеру в UFC.

Я бы хотел подраться с Махачевым, мне нравится этот бой. Он не заборет меня, не перебьёт в стойке и не выйдет на сабмишен. Это очень лёгкий поединок для меня».

Кроме того, Колби заявил, что готов нокаутировать Махачева: «Я тренировал Адриано Мартинса перед боем с Исламом Махачевым и постоянно говорил ему, чтобы он проверил Махачева правым хуком. Говорил, что Ислам не держит этот удар, не готов к нему. В итоге Адриано вышел в октагон и нокаутировал Махачева. Ислам — левша, как и я, и плохо дерётся с другими левшами».

Колби вполне может стать первым соперником Махачева после смены дивизиона. Хаос сразится с Эдвардсом, который очень добротно показал себя в ударке, но был беспомощен против борьбы Камару Усмана. И именно с этой точки зрения Леон мог бы быть очень удобен Исламу. Но сначала возможность разобраться с чемпионом получит Ковингтон. И если он станет новым обладателем пояса – встречи с Махачевым не избежать.

Пока речи Ковингтона выглядят бравадой. Последние бои Махачева наглядно продемонстрировали – он всё более универсален. Поединок с Чарльзом Оливейрой фактически был выигран ещё в стойке. С Александром Волкановски Ислам проверил себя на прочность, выдержал град мощнейших атак. Поэтому вряд ли можно утверждать, что россиянина получится легко нокаутировать. Да и вообще, для начала Колби нужно победить Леона.

Если всё сложится именно так, у Ислама появится просто грандиозная возможность разобраться с Колби лицом к лицу. Причём не только за себя, но и за лучшего друга – Хабиба. Дана Уайт прекрасно понимает, что противостояние сторонника Трампа и лютого патриота Америки с россиянином станет невероятно кассовым, вызовет запредельный интерес. Возможно, именно по этой причине именно Ковингтон получил возможность зарубиться с Эдвардсом.