«Очень скоро». Макгрегор — об анонсе предстоящего боя с Чендлером

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос о предстоящем поединке с Майклом Чендлером.

«Скоро, очень скоро. Объявление боя будет очень скоро», — заявил Макгрегор в интервью TMZ.

Напомним, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер являются тренерами в новом сезоне бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter, первый выпуск которого ожидается в конце мая. Ожидается, что по окончании сезона пройдёт очный поединок между Макгрегором и Чендлером.

Майкл Чендлер в своём последнем поединке проиграл удушающим приёмом Дастину Порье в ноябре прошлого года.

Конор Макгрегор в своём последнем бою в июле 2021 года также встречался с Дастином Порье и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.