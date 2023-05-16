«Очень скоро». Макгрегор — об анонсе предстоящего боя с Чендлером
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос о предстоящем поединке с Майклом Чендлером.
«Скоро, очень скоро. Объявление боя будет очень скоро», — заявил Макгрегор в интервью TMZ.
Напомним, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер являются тренерами в новом сезоне бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter, первый выпуск которого ожидается в конце мая. Ожидается, что по окончании сезона пройдёт очный поединок между Макгрегором и Чендлером.
Майкл Чендлер в своём последнем поединке проиграл удушающим приёмом Дастину Порье в ноябре прошлого года.
Конор Макгрегор в своём последнем бою в июле 2021 года также встречался с Дастином Порье и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
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