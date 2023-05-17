Вейли Чжан будет защищать чемпионский титул в бою с Амандой Лемос на UFC 292

Китаянка Вейли Чжан, действующий чемпион UFC в женском минимальном весе проведёт защиту титула на турнире UFC 292, который состоится 19 августа в Бостоне, сообщил президент организации Дана Уайт в прямом эфире в социальных сетях.

Соперницей Чжан станет 35-летняя бразильянка Аманда Лемос, занимающая четвёртое место в дивизионе.

Вейли Чжан в своём последнем поединке в ноябре прошлого года выиграла у Карлы Эспарзы удушающим приёмом и стала чемпионкой UFC в женском минимальном весе. Всего у китаянки 23 победы и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

Аманда Лемос последний бой провела также в ноябре 2022 года и выиграла техническим нокаутом у Марины Родригес. Всего у представительницы Бразилии 13 побед, два поражения и одна ничья в ММА.