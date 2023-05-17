Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили показал фото из палаты после операции на руке

Мераб Двалишвили показал фото из палаты после операции на руке
Комментарии

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото после операции на правой руке.

«Операция прошла хорошо. Я вернусь как можно скорее», — написал Двалишвили.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, ранее Мераб заявлял, что повредил руку ещё до боя с россиянином Петром Яном и дрался с ним с травмой. Поединок с Яном состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221. Их бой был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей. Двалишвили одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения.

Малыхин ответил на угрозы Двалишвили:

Материалы по теме
Двалишвили точно травмирован? Мераб запрыгнул на трибуну ради разборок с фанатом
Двалишвили точно травмирован? Мераб запрыгнул на трибуну ради разборок с фанатом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023