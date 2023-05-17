Мераб Двалишвили показал фото из палаты после операции на руке

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото после операции на правой руке.

«Операция прошла хорошо. Я вернусь как можно скорее», — написал Двалишвили.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, ранее Мераб заявлял, что повредил руку ещё до боя с россиянином Петром Яном и дрался с ним с травмой. Поединок с Яном состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221. Их бой был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей. Двалишвили одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения.

Малыхин ответил на угрозы Двалишвили: