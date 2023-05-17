Экс-чемпион UFC Кормье отреагировал на переход Фрэнсиса Нганну в PFL

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал переход франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну в PFL.
«Большая сделка для Фрэнсиса. Поздравляю бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе с тем, что он действительно установил новый стандарт на рынке свободных агентов», — приводит слова Кормье MMA Fighting.
Напомним, о подписании контракта Нганну с PFL стало известно 16 мая. В рамках соглашения Фрэнсис может принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Нганну проведёт свой первый бой в промоушене уже в следующем году (примерно в середине года). Финансовая сторона сделки пока не разглашается, но сам Фрэнсис говорил, что в PFL ему предложили больше, чем где-либо ещё.
Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:
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