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Экс-чемпион UFC Кормье отреагировал на переход Фрэнсиса Нганну в PFL

Экс-чемпион UFC Кормье отреагировал на переход Фрэнсиса Нганну в PFL
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал переход франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну в PFL.

«Большая сделка для Фрэнсиса. Поздравляю бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе с тем, что он действительно установил новый стандарт на рынке свободных агентов», — приводит слова Кормье MMA Fighting.

Напомним, о подписании контракта Нганну с PFL стало известно 16 мая. В рамках соглашения Фрэнсис может принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Нганну проведёт свой первый бой в промоушене уже в следующем году (примерно в середине года). Финансовая сторона сделки пока не разглашается, но сам Фрэнсис говорил, что в PFL ему предложили больше, чем где-либо ещё.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:

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