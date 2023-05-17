WBO назначила последний срок для возможного боя Цзю и Чарло
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Всемирная боксёрская организация (WBO) постановила, что чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO) обязан провести защиту до 30 сентября 2023 года.
Претендент на титул Чарло определится 18 июня, в поединке за временный титул между австралийцем Тимом Цзю (22-0, 16 KO) и мексиканцем Карлосом Окампо (34-2, 22 KO).
В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Цзю победил техническим нокаутом в девятом раунде бывшего чемпиона мира американца Тони Харрисона, заменившего травмированного Чарло.
Джермелл, также удерживающий титулы WBC, IBF и WBO, не выступал с марта 2022 года, когда досрочно одолел в реванше аргентинца Брайана Кастаньо.
Ранее Тим Цзю дал прогноз на бой Хэйни – Ломаченко.
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