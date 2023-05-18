Погодин: Усик мне всегда нравился. Движется на ногах, дышит шикарно

Известный кулачный боец Денис Погодин высказался о боксёрском мегафайте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Мне кажется, всем было бы интересно посмотреть за этой битвой титанов. Но, опять-таки, это всё прогнозы. Лично мне нравятся Тайсон Фьюри и Александр Усик. Очень жаль, что у них сорвался поединок. Фьюри поздоровее немножко, очень быстрый для своего веса. Но Усик мне всегда нравился. Движется на ногах, дышит шикарно. Но вы выдели последние бои Фьюри против Уайлдера? Он его просто сломал», – сказал Погодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Усик не выступал с августа 2022 года, когда повторно победил судейским решением Энтони Джошуа.