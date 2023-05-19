«Результат — так себе». Бабанин оценил выступление сборной России на мужском ЧМ-2023

Известный боксёр Максим Бабанин поделился мнением о выступлении российских боксёров на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан). Сборная России заняла третье место в медальном зачёте, завоевав две золотые и четыре бронзовые награды.

«Знаете, очень мало смотрел чемпионат мира. За исключением полуфиналов – финалов, а также определённых пар. Смотрел бои Имама Хатаева, свой вес. Ну и, наверное, всё. Честно сказать, из 13 весовых категорий результат – так себе. Очень расстроился, что Имам проиграл в полуфинале.

Если отталкиваться от ситуации, что Россию допустили к чемпионату мира, да ещё и с флагом, то это суперрезультат. А если брать во внимание то, что было 13 весовых категорий… Россия – очень большая страна. У нас был чемпионат мира, когда я боксировал, тогда было три первых места и одна бронза. Как минимум чемпионов у нас было больше», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.