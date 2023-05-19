«Результат — так себе». Бабанин оценил выступление сборной России на мужском ЧМ-2023

Известный боксёр Максим Бабанин поделился мнением о выступлении российских боксёров на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан). Сборная России заняла третье место в медальном зачёте, завоевав две золотые и четыре бронзовые награды.
«Знаете, очень мало смотрел чемпионат мира. За исключением полуфиналов – финалов, а также определённых пар. Смотрел бои Имама Хатаева, свой вес. Ну и, наверное, всё. Честно сказать, из 13 весовых категорий результат – так себе. Очень расстроился, что Имам проиграл в полуфинале.
Если отталкиваться от ситуации, что Россию допустили к чемпионату мира, да ещё и с флагом, то это суперрезультат. А если брать во внимание то, что было 13 весовых категорий… Россия – очень большая страна. У нас был чемпионат мира, когда я боксировал, тогда было три первых места и одна бронза. Как минимум чемпионов у нас было больше», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
- 19 мая 2023
-
10:41
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:19
-
01:59
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:39
-
22:54
-
22:45
-
21:27
-
19:21
-
19:12
-
18:28
-
18:09
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
16:55
-
16:25
-
15:22
-
14:40
-
14:23
-
13:55
-
13:42
-
12:55
-
12:11
-
11:34
-
11:26
-
10:52
-
10:12
-
09:50
-
09:38
-
09:22
-
08:55