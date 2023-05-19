Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Результат — так себе». Бабанин оценил выступление сборной России на мужском ЧМ-2023

«Результат — так себе». Бабанин оценил выступление сборной России на мужском ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Известный боксёр Максим Бабанин поделился мнением о выступлении российских боксёров на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан). Сборная России заняла третье место в медальном зачёте, завоевав две золотые и четыре бронзовые награды.

«Знаете, очень мало смотрел чемпионат мира. За исключением полуфиналов – финалов, а также определённых пар. Смотрел бои Имама Хатаева, свой вес. Ну и, наверное, всё. Честно сказать, из 13 весовых категорий результат – так себе. Очень расстроился, что Имам проиграл в полуфинале.

Если отталкиваться от ситуации, что Россию допустили к чемпионату мира, да ещё и с флагом, то это суперрезультат. А если брать во внимание то, что было 13 весовых категорий… Россия – очень большая страна. У нас был чемпионат мира, когда я боксировал, тогда было три первых места и одна бронза. Как минимум чемпионов у нас было больше», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Две золотые медали — успех или провал? Подводим итоги ЧМ-2023 со знаменитым тренером
Эксклюзив
Две золотые медали — успех или провал? Подводим итоги ЧМ-2023 со знаменитым тренером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023