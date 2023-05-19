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«Жир против мускулов». Тайсон Фьюри ответил на вызов Фрэнсиса Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри отреагировал на предложение со стороны бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну провести очный поединок.

«Поскольку ни один из боксёров не хочет драться, давай сами устроим это», — писал ранее Нганну.

«Погнали. Жир против мускулов. Я готов пошуметь», — заявил у себя в социальных сетях Фьюри.

Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. В общей сложности в смешанных единоборствах Фрэнсис провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 — нокаутом) и потерпел три поражения.

В активе Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 — нокаутом). Один бой с участием британца завершился вничью.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: