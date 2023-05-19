Вячеслав Борщёв оказался легче Махешата Хайсаера перед боем UFC Vegas 75

В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 75, главным событием которого станет бой в женском минимальном весе между Маккензи Дерн и Анджелой Хилл.

Также на турнире в рамках главного карда выступит российский боец лёгкой весовой категории Вячеслав Борщёв. Его соперником станет китайский боец казахского происхождения Махешат Хайсаер.

Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания перед турниром. Вес Вячеслава Борщёва — 70,08 килограмма, вес Махешата — 70,53 килограмма.

В активе Вячеслава Борщёва шесть побед и три поражения в ММА. В UFC россиянин потерпел два поражения и одержал одну победу.

Махешат Хайсаер одержал девять побед в ММА и потерпел два поражения.