Хэйни оказался легче Ломаченко на церемонии взвешивания

Состоялась церемония взвешивания перед боем украинца Василия Ломаченко и американца Дэвина Хэйни за титулы WBA (супер), WBC, IBF, WBO и The Ring в лёгком весе.

Итоговый вес Ломаченко составил 61,2 килограмма, а вес его соперника после того, как он разделся, составил 61,1 килограмма.

Хэйни является действующим обладателем титулов. Для него это 30-й бой в карьере. В 29 предыдущих американец одержал победы (15 нокаутом и 14 решением судей). Для Ломаченко этот поединок 20-й в профессиональной карьере. На его счету 17 выигранных поединков (11 нокаутом и шесть решением судей) и два поражения.

Бой состоится в «Эм-Джи-Эм Гранд Гарден Арене» в пригороде Лас-Вегаса городе Парадайc, штат Невада, в ночь с 20 на 21 мая. Поединок украинца и американца стартует не раньше 06:00 по московскому времени.