«Это доставит кучу проблем». Тимоти Брэдли дал совет Ломаченко перед боем с Хейни

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался об ожидаемом поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и соотечественником Девином Хейни (29-0, 15 KO), который состоится завтра, 21 мая, в Лас-Вегасе (США).

«Если Ломаченко подберётся поближе, то доставит кучу проблем. Если он обойдёт джеб, то создаст кучу проблем на средней дистанции. Парень не шутит. Он умеет бить прямой.

Когда Девин оказывается напротив, он любит сделать полшага назад, чтобы провалить соперника. И если Лома увидит этот паттерн, то воспользуется им. Он найдёт способ прорваться. После джеба Девина он будет подходить к нему и атаковать. Но это будет непросто», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.