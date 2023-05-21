Шахбазян проиграл Эрнандесу на турнире UFC

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 223. В соглавном поединке турнира американский боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян встретился с представителем США Энтони Эрнандесом.

Бой продлился три раунда и завершился победой Эрнандеса техническим нокаутом.

Шахбазян потерпел четвёртое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 12 побед. Эрнандес, в свою очередь, одержал 16-ю победу в MMA.

В главном бою турнира представительница США Маккензи Дерн встретится с соотечественницей Анджелой Хилл.

Ранее в рамках основного карда российский боец лёгкой весовой категории Вячеслав Борщёв во втором раунде нокаутировал китайского бойца казахского происхождения Махешата Хайсаера.