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Шахбазян проиграл Эрнандесу на турнире UFC

Шахбазян проиграл Эрнандесу на турнире UFC
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В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 223. В соглавном поединке турнира американский боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян встретился с представителем США Энтони Эрнандесом.

Бой продлился три раунда и завершился победой Эрнандеса техническим нокаутом.

Шахбазян потерпел четвёртое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 12 побед. Эрнандес, в свою очередь, одержал 16-ю победу в MMA.

В главном бою турнира представительница США Маккензи Дерн встретится с соотечественницей Анджелой Хилл.

Ранее в рамках основного карда российский боец лёгкой весовой категории Вячеслав Борщёв во втором раунде нокаутировал китайского бойца казахского происхождения Махешата Хайсаера.

UFC 2023. UFC Fight Night 223, Лас-Вегас, США
Эдмен Шахбазян - Энтони Эрнандес (W)
21 мая 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Окончено
TKO
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