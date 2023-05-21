Тищенко назвал главную проблему Ломаченко в бою с Хейни

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко проанализировал бой американца Девина Хейни и украинца Василия Ломаченко.
«Все шансы победить у Василия были. Были хорошие моменты, когда он сам забирал инициативу и работал первым номером. Сам начинал атаки, развивал их. Но в каждый момент он делал шаг назад, отпускал. Не понимаю, зачем он это делает. Даже в концовке боя, когда он уже доминировал, были такие эпизоды. Я не понимаю, зачем и для чего он это делал. В той фазе боя, когда он атакует, поддавливает, повторные атаки проводит. Всё у него получалось, он выглядел лучше соперника. А затем бой уравнивался, когда Василий давал Хейни поработать. Это, в принципе, можно делать, но не так часто. Для меня это основной вопрос.
Я по бою видел и понимал, что Василий может выиграть. Он хорошо выглядит, контролирует дистанцию, видит удары соперника. Может подойти или разорвать дистанцию. Может сам поработать или дать сопернику. Даже по первому раунду я понял, что уровень Ломаченко выше, чем у его соперника. И думал, что Лома сможет с этим соперником разобраться. Но в выигрышной ситуации отпускать соперника… Для меня это большой вопрос», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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