«Когда хочешь стать абсолютным чемпионом, нужно быть убедительным». Курбанов — о Ломаченко

Боксёр RCC Boxing Promotions, первый номер первого среднего веса (до 69.85 кг) по версии Boxrec Магомед Курбанов прокомментировал бой за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между Дэвином Хэйни и Василием Ломаченко. Напомним, Хэйни одержал победу единогласным решением судей.

«Отличный равный бой, но, когда хочешь стать абсолютным чемпионом мира, вероятно, надо быть более убедительным. Думаю, что сейчас и для Хэйни, и для Ломаченко споры вокруг боя на руку: это может привести к громкому реваншу», — сказал Курбанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Для 35-летнего Ломаченко это третье поражение при 17 победах в профессиональной карьере.