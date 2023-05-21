«Кто думает иначе, не понимает бокс». Де ла Хойя назвал победителя боя Хейни — Ломаченко

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар де ла Хойя прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоялся сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), нанеся Ломаченко третье поражение в карьере.

«Лома победил, и в этом нет сомнений! Ломаченко победил с отрывом в 2-3 раунда. Посмотрите момент, когда прозвучал гонг. Хейни вернулся в свой угол как человек, который проиграл. Реванш должен состояться. Лома переработал Хейни в концовке, и Хейни это знает. Тот, кто считает, что Лома проиграл, ничего не понимает в боксе», – написал де ла Хойя в социальных сетях.

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