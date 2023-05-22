Редкач: Ломаченко для многих очень надменный, он надел себе корону

Украинский боксёр Иван Редкач высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг), в котором принимали участие его соотечественник Василий Ломаченко и американец Девин Хейни. Бой прошёл 21 мая в Лас-Вегасе (США). Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
«К сожалению, Вася сам виноват в этом отчасти. Он чужой здесь, и для многих очень надменный. Он даже не иммигрант для бокса. Он надел себе корону и был от всех как на луне, ни с кем не общается, кроме говно-Усика и своей команды. Замкнутый, ранимый, но с эго. Всего 17 боёв, а столько гонора. Сломал его Лопес, здесь просто отшлифовали. И менеджер у него такой, что его бойцу и победу отдавать не хочется. А это уже факт», — написал Редкач у себя в социальных сетях.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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