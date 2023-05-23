Лучшие моменты поединка между Хейни и Ломаченко

21 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся титульный бой за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко. Бой продлился все 12 раундов, американец победил единогласным решением судей.

Видео доступно на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Тем самым американец продлил свою серию до 30 побед, 15 из которых закончились нокаутом. Украинец потерпел уже третье поражение в карьере.

Девину Хейни 24 года. Американец выступает на профессиональном ринге с 2015 года. В сентябре 2019-го он стал временным чемпионом WBC, досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В июне 2022-го Хейни объединил все пояса дивизиона, победив судейским решением австралийца Джорджа Камбососа.