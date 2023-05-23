Порье оценил свои шансы получить титульный бой с Махачевым в случае победы над Гэтжи

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался о шансах получить титульный бой с Исламом Махачевым в случае победы над Джастином Гэтжи.

«Если Бенеил Дариуш выйдет и победит, то мы не можем сказать «нет» его шансу на титул, правильно? С другой стороны, это ведь бойцовский бизнес, который всегда несправедлив. Так что мы просто выйдем драться, а там уже будет видно, как всё сложится», — сказал Порье в шоу The MMA Hour.

Бой Порье с Гэтжи возглавит турнир UFC 291, который пройдёт 29 июля.

Ранее сообщалось, что следующим претендентом на титул станет победитель боя Бенеил Дариуш — Чарльз Оливейра, который пройдёт на турнире UFC 289 в Ванкувере.