Порье оценил свои шансы получить титульный бой с Махачевым в случае победы над Гэтжи
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался о шансах получить титульный бой с Исламом Махачевым в случае победы над Джастином Гэтжи.
«Если Бенеил Дариуш выйдет и победит, то мы не можем сказать «нет» его шансу на титул, правильно? С другой стороны, это ведь бойцовский бизнес, который всегда несправедлив. Так что мы просто выйдем драться, а там уже будет видно, как всё сложится», — сказал Порье в шоу The MMA Hour.
Бой Порье с Гэтжи возглавит турнир UFC 291, который пройдёт 29 июля.
Ранее сообщалось, что следующим претендентом на титул станет победитель боя Бенеил Дариуш — Чарльз Оливейра, который пройдёт на турнире UFC 289 в Ванкувере.
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