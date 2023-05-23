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Глава Федерации бокса Чехии: решения IBA, включая допуск России с флагом, — это за чертой

Глава Федерации бокса Чехии: решения IBA, включая допуск России с флагом, — это за чертой
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Президент Федерации бокса Чехии Марек Шимак высказался об отстранении организации от членства в Международной ассоциации бокса (IBA).

«Они всё решили без нас. Никто не говорил, кто принял решение, можем ли мы подать апелляцию. В прошлое воскресенье мы получили письмо от генерального секретаря, ответили с помощью юристов. Мы не получили ответа на большинство заданных вопросов. Это авторитарная система. Те решения, которые принимает IBA, включая допуск российских боксёров с флагами. Это за гранью.

Нам запретили проводить международные соревнования в нашей стране в течение шести месяцев. Но наше главное событие — Европейские игры, которым ничего не угрожает. Этот турнир не относится к IBA, хотя они и пытаются всем показать обратное», — приводит слова Шимака idnes.cz.

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