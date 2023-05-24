Камил Гаджиев отреагировал на дебют своего 10-летнего сына в Медиалиге

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу дебюта своего 10-летнего сына в футбольной Медиалиге.

«Спасибо большое! На фоне того, что мы в этот день крупно проиграли, это была положительная эмоция – и для меня, и для всей команды. Он со всеми ребятами общается, любит футбол, хоть и занимается профессионально хоккеем. Для него это событие. Медийная лига – это зона внимания молодёжи, детей, подростков. Это как если бы я вышел сыграть в матче РПЛ.

Мы ему особенно ничего не говорили. Знаем его как парня, который любит это дело, с душой ему отдаётся. Просто сказали, чтобы выходил и действовал», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.