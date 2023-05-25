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Боец UFC Алексеева: Чимаев просто схавает Усмана

Боец UFC Алексеева: Чимаев просто схавает Усмана
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Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о претендентском поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между нигерийцем Камару Усманом и шведом Хамзатом Чимаевым. Бой, как ожидается, состоится на турнире UFC 294.

«Я думаю, что Хамзат конкретно голоден и он просто схавает Усмана. Он давно шёл к этому поединку. Ранее мы все видели, как Чимаев может и быстро побеждать, и драться всю дистанцию. Он пример и показатель для всех бойцов, а именно как надо любить своё дело.

Считаю, что Усман будет очень сильно опасаться борьбы Хамзата и много двигаться. Из-за этого он потеряет концентрацию, так как зациклится на этом, и тогда Хамзат включит ударную мощь. Что касается Камару, то он будет, скорее всего, пытаться работать, отталкиваясь от действий Чимаева, и пробовать его подловить. Но скорость Хамзата не даст ему попадать в цель», – приводит слова Алексеевой издание MMA.Metaratings.ru.

Чимаев не выступал с сентября, когда на UFC 279 досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда.

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