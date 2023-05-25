Василевский: Емельяненко даже шнурки завязать не может. Саше нужен курс реабилитации

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский считает, что в настоящий момент Александр Емельяненко не должен принимать участие в боях.
«Тут дело не в сопернике, понятно, что соперник не боец в принципе и не спортсмен. Это одно дело. Тут само состояние Саши Емельяненко, по крайней мере из того, что я видел на открытой тренировке, его интервью… О каком вообще бое можно говорить? Человек там шнурки завязать не может на кроссовках и два слова сказать внятно.
Видно, что у него не то чтобы пьёт или приходит пьяный, но у него, видимо, какая-то проблема там серьёзная. Он похож на человека, которому нужно пройти очень длинный курс реабилитации. Видно, что он заторможен, затянут, очень медлителен. Ощущение, что у него серьёзная проблема со здоровьем. Тут надо не о бое говорить, а о том, как Саше выбраться из этой ямы, в которой он оказался», – сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
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