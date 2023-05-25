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Андре Уорд: поражение Ломаченко в бою с Хейни нельзя назвать ограблением

Андре Уорд: поражение Ломаченко в бою с Хейни нельзя назвать ограблением
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд прокомментировал результат поединка между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

Напомним, бой Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Это назвать ограблением. После боя я не раз объяснял непосвящённым людям, что были близкие раунды, в которых один удар решал исход. Всё зависит от того, на что обращает внимание судья. К примеру, Лома нанёс удар перед гонгом, и я это отметил.

Если честно, я устал от разговоров об ограблении. И не только в случае Ломы и Хейни. Люди не считают удары в случае подобных судейских решений. Они просто принимают нарратив, который принижает и бой, и победителя», – сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Sporting News.

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