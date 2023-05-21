Мэнни Пакьяо отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хейни

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоялся сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), нанеся Ломаченко третье поражение в карьере.
«Поединок Хейни и Ломы — это великолепно для бокса. Если вы поклонник бокса, то обязательно посмотрите бой.
Оправдывает ожидания. Великолепный близкий бой!
Отличный поединок от обоих бойцов», – написал Пакьяо в социальных сетях, позже отреагировав на судейский вердикт эмодзи.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни
- 21 мая 2023
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