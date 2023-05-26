Волкановски: уверен, что все хотели бы увидеть мой бой с Макгрегором прямо сейчас

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски заявил, что хотел бы провести бой с ирландцем Конором Макгрегором.
«Мне довольно легко говорить о Коноре Макгрегоре, потому что он был в полулегком весе. Мы должны помнить чемпионов, которых я победил. Я побил всех остальных чемпионов в полулегком весе. Единственный чемпион, с которым я не дрался в полулегком весе, — это Конор Макгрегор. Конор Макгрегор в расцвете сил в полулегком весе, очевидно, был лучшим бойцом. Я уверен, что все хотели бы увидеть этот бой прямо сейчас. Если бы мы могли сделать это прямо сейчас, каким-то образом получить лучшего Конора против Волкановски, это было бы нечто особенное», — приводит слова Волкановски MMAJunkie.
Ранее Конор Макгрегор сообщил, что уладил вопрос с USADA и вернётся в октагон к концу года. Его соперником станет Майкл Чендлер.
Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги
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