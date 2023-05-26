Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сауль Альварес ответил на вызов Макгрегора

Сауль Альварес ответил на вызов Макгрегора
Аудио-версия:
Комментарии

Известный мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес отреагировал на недавние слова ирландского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в свой адрес. Ранее Макгрегор заявил, что чувствует, будто Альварес слабеет, а потому без проблем подрался бы с ним.

«Правда в том, что я не видел, что он сказал, потому что сейчас не слежу за социальными сетями на телефоне. А вообще я побью его одной рукой», — приводит слова Альвареса Marca.

В активе Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

На счету Альвареса 63 боя, в которых он одержал 59 побед (39 — нокаутом), потерпел два поражения, и ещё два поединка с его участием завершились вничью.

Главные титульные боксёрские бои 2023 года:

Материалы по теме
Бивол оборвёт карьеру Канело. Мексиканец постарел и стал ходячей мишенью
Бивол оборвёт карьеру Канело. Мексиканец постарел и стал ходячей мишенью
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023