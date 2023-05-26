Сауль Альварес ответил на вызов Макгрегора

Известный мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес отреагировал на недавние слова ирландского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в свой адрес. Ранее Макгрегор заявил, что чувствует, будто Альварес слабеет, а потому без проблем подрался бы с ним.
«Правда в том, что я не видел, что он сказал, потому что сейчас не слежу за социальными сетями на телефоне. А вообще я побью его одной рукой», — приводит слова Альвареса Marca.
В активе Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
На счету Альвареса 63 боя, в которых он одержал 59 побед (39 — нокаутом), потерпел два поражения, и ещё два поединка с его участием завершились вничью.
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