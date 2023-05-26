«Он много чего говорит». Промоутер Арум прокомментировал конфликт с Фьюри

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), прокомментировал недавние слова своего клиента в свой адрес. Ранее Фьюри говорил, что если Арум не сможет в ближайшее время устроить для него бой, то он может задуматься о расторжении контракта с ним.
«Когда занимаешься делами Фьюри, знаешь, что иногда лучше просто переждать, пока всё не уляжется. Тайсон много чего говорит, и говорит это всерьёз. Однако часто бывает, что уже на следующий день он совершенно спокоен.
Вместе с Фрэнком Уорреном мы хотим организовать ему бой. С моей точки зрения, выходить без промежуточного боя на поединок c Александром Усиком — плохая идея», — сказал Арум на канале Boxing Social в YouTube.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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