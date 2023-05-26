Крис Сайборг: Фёдор Емельяненко — величайший тяжеловес всех времён

Бывшая чемпионка UFC, ныне обладательница чемпионского пояса Bellator в женском полулёгком весе Крис Сайборг поделилась мнением о российском бойце смешанных единоборств Фёдоре Емельяненко.

«Мне нравится Фёдор из-за его стиля боя. Он никогда не показывал никаких эмоций, когда вступал в бой, и для меня он доказал, что является величайшим тяжеловесом всех времён», — приводит слова Сайборг MMA.Metaratings.ru.

Фёдору Емельяненко 46 лет. В феврале этого года он объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения в титульном поединке от Райана Бейдера. Всего в активе россиянина 40 побед в профессиональных смешанных единоборствах и семь поражений. Ещё один бой с участием Емельяненко-старшего был признан несостоявшимся.