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Иван Емельяненко выиграл дебютный бой в ММА, победив Алексея Леденёва судейским решением

Иван Емельяненко выиграл дебютный бой в ММА, победив Алексея Леденёва судейским решением
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26 мая в Москве проходит очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В рамках главного карда соревнований выступал 35-летний Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов Фёдора и Александра Емельяненко.

Соперником Ивана стал дзюдоист Алексей Леденёв. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей.

Напомним, для Ивана Емельяненко это был дебютный поединок в смешанных единоборствах. Изначально его соперником должен был стать бразильский ветеран Фабио Мальдонадо, но бой был отменён.

Также в рамках данного турнира выступит и Александр Емельяненко, соперником которого станет блогер и представитель поп-ММА Евгений Ершов.

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