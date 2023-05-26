Иван Емельяненко выиграл дебютный бой в ММА, победив Алексея Леденёва судейским решением
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26 мая в Москве проходит очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В рамках главного карда соревнований выступал 35-летний Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов Фёдора и Александра Емельяненко.
Соперником Ивана стал дзюдоист Алексей Леденёв. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей.
Напомним, для Ивана Емельяненко это был дебютный поединок в смешанных единоборствах. Изначально его соперником должен был стать бразильский ветеран Фабио Мальдонадо, но бой был отменён.
Также в рамках данного турнира выступит и Александр Емельяненко, соперником которого станет блогер и представитель поп-ММА Евгений Ершов.
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