Последний бой Емельяненко? Александр еле ходит перед битвой с блогером. LIVE

Феникс оказался на 20 килограммов тяжелее Ершова. Все подробности — в онлайне «Чемпионата».

26 мая состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого пройдут сразу три огненных боя. Сначала состоится дебют младшего брата Емельяненко – Ивана. Его соперник – российский дзюдоист Алексей Леденёв. В соглавном бою вечера Александр Емельяненко будет биться с блогером Евгением Ершовым. А в главном событии Алексей Олейник проверит на прочность Оли Томпсона.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.