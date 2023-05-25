Последний бой Емельяненко? Александр еле ходит перед битвой с блогером. LIVE

26 мая состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого пройдут сразу три огненных боя. Сначала состоится дебют младшего брата Емельяненко – Ивана. Его соперник – российский дзюдоист Алексей Леденёв. В соглавном бою вечера Александр Емельяненко будет биться с блогером Евгением Ершовым. А в главном событии Алексей Олейник проверит на прочность Оли Томпсона.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Александр Емельяненко показал работу на мешке
Ранее Александр Емельяненко разместил новое видео в социальных сетях, в котором показал свою тренировку.
Емельяненко опускается на дно. Теперь Сашу изобьёт гламурный певец
Следующим соперником Емельяненко станет блогер, певец и боец поп-ММА Евгений Ершов. Рассказываем о нём подробнее.
В последнем поединке Емельяненко не совладал с Коваленко
В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко.
Александр Емельяненко на 20 кг перевесил Ершова перед их очным боем
Вес Александра составил 120 кг. Немного опоздавший на церемонию взвешивания Ершова показал на весах 100 кг.
Иван Емельяненко: как никто другой хочу, чтобы братья помирились
Иван Емельяненко, младший брат известных российских бойцов Александра и Фёдора Емельяненко, выразил надежду, что его братья помирятся.
«Когда Александр переехал в Санкт-Петербург, отношения между ними уже были натянутыми. Не хватался ли за голову, когда увидел их перепалку в Сети? Отчасти было такое, но по большому счёту я не хочу об этом разговаривать. У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся. Я этого хочу как никто другой», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».
Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Емельяненко – Ершов
Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
Александр Емельяненко предложил Джигану подраться с Иваном
Александр Емельяненко в очередной раз высказался о поединке с хип-хоп-исполнителем Денисом Устименко-Вейнштеином, более известным как Джиган.
«Если Джиган боится выскочить против меня, то пусть попробует свои силы в бою с моим братом Иваном. Хотя Джиган и от него знатно отлетит. С Джиганом Ваня готов выйти хоть завтра. Джиган давно уже не спортсмен, да и в музыке у него спорные достижения. Если Джиган не боится, то пусть соглашается подраться с Иваном. А так… Пусть продолжает прикрываться невероятными гонорарами», – приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».
Когда состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Емельяненко – Леденёв
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Иван Емельяненко – Алексей Леденёв состоится 26 мая в Москве. Поединок стартует не раньше 23:00 по московскому времени.
Емельяненко рассказал о том, как намерен закончить бой с Ершовым
Александр Емельяненко заявил, что намерен отправить своего будущего соперника, бойца поп-ММА Евгения Ершова, в нокаут.
«Нокаут, жёсткий нокаут. Без шансов. Я не буду его жалеть и отпускать и буду бить его до тех пор, пока не упадёт», — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ.
Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем Олейник – Томпсон
- Ильяс Якубов – Юрий Рябой;
- Иван Емельяненко – Алексей Леденёв;
- Александр Емельяненко – Евгений Ершов;
- Алексей Олейник – Оли Томпсон.
- 25 мая 2023
-
21:51
-
20:56
-
20:39
-
19:36
-
19:25
-
18:56
-
18:16
-
17:42
-
17:28
-
17:25
-
17:23
-
16:55
-
15:59
-
15:41
-
15:00
-
14:32
-
14:12
-
14:02
-
13:22
-
12:54
-
12:18
-
11:39
-
11:13
-
10:41
-
10:04
-
10:00
-
04:34
-
00:31
-
00:13
-
00:05
- 24 мая 2023
-
23:04
-
22:11
-
20:52
-
20:02
-
18:48