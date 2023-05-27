Источник: команды Фьюри и Джошуа обсуждают проведение боя в сентябре

Титульный бой в тяжёлом весе между британскими боксёрами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может пройти в сентябре, сообщили источники ESPN. Промоутер Фьюри Джордж Уоррен и промоутер Джошуа Эдди Хирн начали переговоры о поединке на этой неделе. Они обсуждали возможность проведения боя ещё прошлой осенью, но тогда не пришли к соглашению.

Фьюри является чемпионом мира по версии WBC. В своём последнем бою в декабре он победил техническим нокаутом Дерека Чисору. После этого команда Фьюри вела переговоры о поединке с чемпионом мира по версиям WBA (супер), IBF, WBO и IBO украинцем Александром Усиком, но они завершились неудачно. Затем команда Фьюри рассматривала возможность провести бой с Энди Руисом-младшим, который, по словам британского чемпиона мира, запросил за бой $ 20 млн или Чжан Чжилэем. Но последний стал недоступен после того, как Джо Джойс, проигравший китайцу в феврале, активировал право на реванш.

Джошуа в своём последнем бою 1 апреля победил американца Джермейна Франклина. Его команда, помимо боя с Фьюри, рассматривает возможность поединка с Диллианом Уайтом 12 августа в Великобритании. На этот же день предварительно назначена защита титула Усиком в бою с Даниелем Дюбуа во Вроцлаве.

Также, по словам источника, не исключено проведение в декабре в Саудовской Аравии двух боёв в рамках одного вечера: Фьюри против Усика и Джошуа против Деонтея Уайлдера.