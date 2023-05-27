«Интересно, как он справится со мной». Небитый чемпион заявил о желании сразиться с Усиком

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) британец Лоуренс Околи (19-0, 14 KO) заявил, что хотел бы успеть сразиться с Александром Усиком до того, как звёздный украинец завершит карьеру.

«Когда я заявляю, что у меня собственные стремления, это действительно так. Другие парни хотят завоевать титул чемпиона мира, но я уже сделал это. И защитил его. Однако у меня есть и другие желания, которые я хотел бы реализовать.

Я хотел бы увидеть себя в бою с Усиком. Хотел бы увидеть, как он справится с моей нестандартностью и атлетизмом. Это боец первого тяжёлого дивизиона, который поднялся в весе и стал немного медленнее и немного сильнее. Этот поединок было бы интересно увидеть», – приводит слова Околи Sky Sports.