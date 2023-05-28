Бой Макки и Фрейре станет главным на Bellator x Rizin 2

Поединок бывших чемпионов Bellator Эй Джея Макки и Патрики «Питбуля» Фрейре станет главным на бойцовском вечере Bellator x Rizin 2 30 июля на стадионе «Сайтама Супер Арена», сообщает ESPN. Этот бой также является четвертьфиналом в рамках Гран-при Bellator в лёгком весе. Его победитель встретится в полуфинале с россиянином Александром Шаблием.
Также на Bellator x Rizin 2 бывший чемпион по версии обеих организаций в легчайшем весе японец Кёдзи Хоригути сразится с соотечественником Макото «Синрю» Такахаши в бою за титул чемпиона Bellator в наилегчайшем весе. Японка Кана Ватанабэ проведёт бой с американкой Ветой Артеагой за титул Bellator среди женщин в наилегчайшем весе.
Экс-чемпион Rizin Кай Асакура встретится с бывшим чемпионом Bellator Хуаном Арчулетой за вакантный титул Rizin в легчайшем весе, а Микуру Асакура сразится с Вугаром Карамовым в рамках турнира за титул Rizin в полулёгком весе. Боец Bellator Тофик Мусаев также примет участие в мероприятии со стороны японской организации.
Бои Bellator пройдут в клетке по Единым правилам ММА. Бои Rizin будут проходить на ринге по правилам организации, которые допускают удары противников, находящихся на настиле, ногами и коленями по голове.
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