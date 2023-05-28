Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Магомед Анкалаев вошёл в пятёрку самых тестируемых на допинг бойцов UFC с начала 2023 года

Российский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории Магомед Анкалаев с начала 2023 года сдал десять допинг-проб, сообщил журналист Джед Гудман на своей странице в социальных сетях.

Чаще Анкалаева тесты сдавали лишь четыре бойца — Чарльз Джонсон (15), Джон Джонс (13), Пауло Коста (12) и Марлон Вера (11).

Помимо Анкалаева, по десять проб сдали также Джессика Андраде и Мунир Лаззез.

Магомед Анкалаев свой последний поединок провёл в декабре прошлого года за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе UFC с Яном Блахович. Этот бой завершился ничьей.

Всего в активе Магомеда Анкалаева 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Один бой закончился ничьей.