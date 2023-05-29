Спенс: бой с Кроуфордом — лучший в полусреднем весе за последние 40 лет

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO) прокомментировал организацию поединка с обладателем титула WBO соотечественником Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO), который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).
«Почему поединок организовывался так долго? На исторические вещи нужно время. Мы оба участвовали в переговорах и вот теперь обсуждаем анонс. Все трудности в прошлом. Мы сразимся друг с другом. И пусть победит сильнейший.
Я считаю, что это лучший поединок в полусреднем дивизионе, вероятно, за последние 40 лет. Это крупнейший бой десятилетия, лучший сразится с лучшим», – сказал Спенс в интервью ESPN.
Эрролу Спенсу 33 года. Боец не выступал с апреля 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде кубинца Йордениса Угаса, объединив титулы WBC, WBA Super и IBF.
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