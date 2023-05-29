Шара Буллет устроил потасовку с поляком на турнире ADCC Southeast Asia

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, устроил небольшую потасовку в ходе поединка с представителем Польши Якубом Билко. Противостояние проходило на турнире ADCC Southeast Asia в Таиланде.
Шара Буллет устроил потасовку на турнире ADCC Southeast Asia:
В полуфинальной схватке Магомедов был пойман соперником на скручивание пятки, после чего сделал движение рукой, которое Билко расценил как сдачу. Когда поляк отпустил ногу, россиянин прыгнул на него, ударив ногой. Билко в итоге присудили победу сабмишеном.
Ранее сообщалось, что Шарабутдин дебютирует в UFC в октябре на турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Шара Буллет подписал контракт с промоушеном Даны Уайта в декабре прошлого года. Боец будет выступать в средней весовой категории.
- 29 мая 2023
-
12:31
-
12:12
-
11:16
-
10:21
-
09:50
-
09:18
-
01:12
-
00:55
-
00:43
-
00:10
-
00:05
- 28 мая 2023
-
23:14
-
23:03
-
22:35
-
21:26
-
21:17
-
19:43
-
17:49
-
17:28
-
16:55
-
16:34
-
15:32
-
15:16
-
14:54
-
14:26
-
13:55
-
13:35
-
12:56
-
12:33
-
11:36
-
10:54
-
10:21
-
09:37
-
04:41
-
01:11