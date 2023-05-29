Шара Буллет устроил потасовку с поляком на турнире ADCC Southeast Asia

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, устроил небольшую потасовку в ходе поединка с представителем Польши Якубом Билко. Противостояние проходило на турнире ADCC Southeast Asia в Таиланде.

Шара Буллет устроил потасовку на турнире ADCC Southeast Asia:

В полуфинальной схватке Магомедов был пойман соперником на скручивание пятки, после чего сделал движение рукой, которое Билко расценил как сдачу. Когда поляк отпустил ногу, россиянин прыгнул на него, ударив ногой. Билко в итоге присудили победу сабмишеном.

Ранее сообщалось, что Шарабутдин дебютирует в UFC в октябре на турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Шара Буллет подписал контракт с промоушеном Даны Уайта в декабре прошлого года. Боец будет выступать в средней весовой категории.