Эбани Бриджес заявила, что вышла бы замуж за Ломаченко

Австралийская чемпионка мира по версии IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг) Эбани Бриджес ответила на вопрос подписчиков своих соцсетей. У Эбани поинтересовались, за кого бы она вышла замуж, с кем бы вступила в близость, а кого бы убила. Бриджес выбирала среди трёх боксёров: украинца Василия Ломаченко и американцев Джервонты Дэвиса и Девина Хейни.
«Даже не знаю, что подумать. Но я бы определённо вышла замуж за Лому. Кажется, он больше других подходит на роль мужа», — написала Бриджес.
В последнем поединке, который состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США), Ломаченко встречался с Девином Хейни. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Хейни единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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