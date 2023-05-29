Кто должен стать следующим соперником Александра Емельяненко?

Не так давно российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт следующий поединок уже в июне и теперь будет выступать каждый месяц. В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, ответив на вопрос о следующем сопернике Александра.
Напомним, в последнем бою, который состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Александр встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Емельяненко победил за счёт болевого приёма во втором раунде. В общей сложности Александр провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.
Александра Емельяненко уводят после победы над Ершовым:
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