Гаджиев: соглашусь с Хрюновым, привычка пить — это русское

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал мнение промоутера Владимира Хрюнова, высказывавшегося об употреблении алкоголя в России.

«Хрюнов заявил, что привычка пить – это русское. Вы знаете, а я с ним соглашусь. Привычка пить – она российская, не только русская. У нас все регионы России бухают. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Если вы живете в Москве и в регионы не ездите, то я вам советую сделать этот трип.

К сожалению, люди в России пили, пьют и будут пить. Что бы мы ни делали. Надеюсь, что пить будут меньше. Для этого мы ведем пропаганду здорового образа жизни», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Штырков и Мохнаткин — об организации Хрюнова: