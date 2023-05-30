Гаджиев: соглашусь с Хрюновым, привычка пить — это русское
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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал мнение промоутера Владимира Хрюнова, высказывавшегося об употреблении алкоголя в России.
«Хрюнов заявил, что привычка пить – это русское. Вы знаете, а я с ним соглашусь. Привычка пить – она российская, не только русская. У нас все регионы России бухают. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Если вы живете в Москве и в регионы не ездите, то я вам советую сделать этот трип.
К сожалению, люди в России пили, пьют и будут пить. Что бы мы ни делали. Надеюсь, что пить будут меньше. Для этого мы ведем пропаганду здорового образа жизни», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.
Штырков и Мохнаткин — об организации Хрюнова:
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