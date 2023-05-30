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«Счастье не за горами, а в горах». Бетербиев показал, где проводит тренировочные сборы

«Счастье не за горами, а в горах». Бетербиев показал, где проводит тренировочные сборы
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, рассказав о начале тренировочных сборов. Бетербиев не стал называть место, предложит подписчикам угадать его.

«Счастье не за горами, а в горах. Приехал на сборы. Отгадаете куда?» — написал Бетербиев.

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

Напомним, 19 августа Бетербиев проведёт поединок с обязательным претендентом на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Каллумом Смитом. Бой состоится 19 августа.

На счету Артура 19 боёв в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — нокаутом. В последнем поединке, состоявшемся в январе этого года, Бетербиев победил Энтони Ярда.


Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои:

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