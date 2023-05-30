«Серьёзная пахота будет». Пётр Ян сделал три подряд подъёма переворотом
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Боец клуба «Архангел Михаил» и пятый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Пётр Ян показал, как проходят его тренировочные занятия. Пётр сделал три подряд подъёма переворотом.
«Серьёзная пахота будет», — сказал на видео Ян.
«Серьёзная пахота будет». Пётр Ян показал свою тренировку:
Напомним, Ян в последнем бою встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их поединок прошёл 12 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.
Таким образом, Пётр потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
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