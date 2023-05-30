Хрюнов рассказал, по каким правилам будет проведён третий бой Емельяненко и Монсона

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, по каким правилам будет проведён бой между Джеффом Монсоном и Александром Емельяненко.

«Драться будут по правилам MMA. С Евгением Ершовым тоже был партер. Женя сам залетел туда, не имея достаточных навыков борьбы. Он широко раскинул руки, и Саша его поймал. На бой с Монсоном пока обсуждаются трёхминутные раунды», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Хрюнов сообщил, что поединок Емельяненко с Монсоном пройдёт в конце августа.

Стоит отметить, что Емельяненко и Монсон уже бились дважды. В 2012 году на турнире M-1 Монсон выиграл удушающим приёмом, в 2022 году бой прошёл на голых кулаках, и выиграл уже Емельяненко.