Хрюнов рассказал, по каким правилам будет проведён третий бой Емельяненко и Монсона
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, по каким правилам будет проведён бой между Джеффом Монсоном и Александром Емельяненко.
«Драться будут по правилам MMA. С Евгением Ершовым тоже был партер. Женя сам залетел туда, не имея достаточных навыков борьбы. Он широко раскинул руки, и Саша его поймал. На бой с Монсоном пока обсуждаются трёхминутные раунды», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Ранее Хрюнов сообщил, что поединок Емельяненко с Монсоном пройдёт в конце августа.
Стоит отметить, что Емельяненко и Монсон уже бились дважды. В 2012 году на турнире M-1 Монсон выиграл удушающим приёмом, в 2022 году бой прошёл на голых кулаках, и выиграл уже Емельяненко.
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