Хрюнов подтвердил, что в августе состоится бой Александра Емельяненко и Джеффа Монсона

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал новость о том, что Александр Емельяненко и Джефф Монсон проведут поединок в августе.

«Есть контакты по поводу боя Монсона и Саши Емельяненко. Джефф — честный человек, который заслужил этот поединок. Работа ведётся. Предварительная дата — конец августа. Я попросил Джеффа, чтобы ему помогли сделать из этого большое региональное событие, дали самую большую арену, которая есть в Уфе. Чтобы все желающие собрались на это посмотреть», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что Монсон проведёт бой против Александра Емельяненко. Сам Монсон уточнил, что для него это будет последний бой в карьере.