Владимир Хрюнов отреагировал на желание Джеффа Монсона уйти в политику

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал решение ветерана ММА Джеффа Монсона завершить карьеру и уйти в политику после боя с Александром Емельяненко.
Ожидается, что поединок Монсона с Емельяненко пройдёт в конце августа.
«В отличие от многих политиков, он делает конкретные шаги, которые доказывают, что он любит новую родину. Я однажды был с ним на лекции в Саранском университете, где преподавание ведётся на английском языке. У него спросили: «Почему в России не представлены левые движения?» Он очень длинно детям объяснил, что нужно быть настоящим, тогда тебе не нужны будут ни левые, ни правые движения. И в рамках этого настоящего делать реальные дела и поступки. Надо так к этому относиться», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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