Макгрегор: я получаю удовольствие от противостояния с Чендлером

Бывший боец смешаннных единоборств UFC Конор Макгрегор высказался о соперничестве с Майклом Чендлером.
«Я получаю удовольствие от противостояния с Чегдлером. Я хорошо отношусь к Майклу и его команде. У него хорошие ребята. На определённом этапе у нас была какая-то проблема, но потом всё стало просто весело. Это счастливые дни», сказал Макгрегор на YouTube-канале UFC Russia.
Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года. В активе ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
- 31 мая 2023
-
07:00
-
06:54
-
05:39
-
05:32
-
04:05
-
00:54
-
00:21
- 30 мая 2023
-
23:39
-
22:49
-
22:08
-
21:23
-
20:40
-
19:52
-
19:03
-
18:50
-
18:31
-
18:22
-
17:59
-
17:54
-
17:14
-
16:53
-
16:41
-
16:22
-
15:43
-
15:30
-
14:41
-
14:12
-
13:27
-
12:56
-
12:39
-
11:51
-
11:30
-
10:48
-
10:33
-
09:45