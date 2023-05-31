Макгрегор: я получаю удовольствие от противостояния с Чендлером

Бывший боец смешаннных единоборств UFC Конор Макгрегор высказался о соперничестве с Майклом Чендлером.

«Я получаю удовольствие от противостояния с Чегдлером. Я хорошо отношусь к Майклу и его команде. У него хорошие ребята. На определённом этапе у нас была какая-то проблема, но потом всё стало просто весело. Это счастливые дни», сказал Макгрегор на YouTube-канале UFC Russia.

Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года. В активе ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.