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Хавьер Мендес назвал самого сложного соперника для чемпиона UFC Ислама Махачева

Хавьер Мендес назвал самого сложного соперника для чемпиона UFC Ислама Махачева
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Известный тренер ММА Хавьер Мендес высказал мнение, что поединок с ирано-американским бойцом смешанных единоборств Бенеилом Дариушем стал бы самым тяжёлым для россиянина Ислама Махачева.

«Ислам не любит ввязываться в словесные перепалки. Он спокойный парень, который постоянно работает над физической формой. Он то и дело тренируется. Я надеюсь, что Ислам будет драться в Абу-Даби. Не знаю с кем, но в идеале я хотел бы увидеть его поединок с Бенеилом Дариушем. Мне действительно нравится Дариуш, и я считаю, что он заслуживает шанса сразиться в поединке за титул. Будет ли бой с Дариушем самым непростым для Ислама? Да, я так считаю. Это будет его самый сложный бой», — сказал Мендес на канале Helen Yee Sports в YouTube.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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