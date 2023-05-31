Григорий Дрозд оценил шансы Дюбуа в поединке с Усиком

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд высказался об ожидаемом титульном поединке в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
«Многие боксёры выходят только за деньги, но очень хочется верить, что не все. У Усика ещё осталась небольшая недосказанность. По части того же Тайсона Фьюри. Поэтому глаза ещё горят. Он выйдет в хорошей форме и должен качественно и основательно превзойти своего соперника. Быть на другом уровне. Он должен побеждать Дюбуа. Этот поединок для украинца должен сложиться легче, чем с Энтони Джошуа. Второй бой был хорошим. Совсем боище. Я не ставлю их на одну планку», – цитирует Дрозда издание MMA.Metaratings.ru.
Даниэлю Дюбуа 25 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года. Единственное поражение потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде олимпийцу и соотечественнику Джо Джойсу. В настоящий момент является регулярным чемпионом WBA.
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